Adriana Sant’anna dá detalhes do estado de saúde do ex-BBB Rodrigão

Adriana Sant’Anna usou as redes sociais na última sexta-feira (23/8), para dar detalhes do estado de saúde do marido, o ex-BBB Rodrigão. Atualmente, os dois moram nos Estados Unidos com os filhos, Linda de 6 anos, e Rodrigo, 8. “Só orem”, pediu a influenciadora.

Naquele momento [quando recebeu a notícia], meu mundo caiu! Eu só sabia chorar e correr para o portão do meu embarque para Orlando. Afinal, não poderia perder este voo”, contou se referindo a viagem que estava fazendo.

Adriana completou: “Só orem pela restauração da saúde do Rodrigo! Restauração completa! Por favor. Pare tudo que você está fazendo por um minuto e ore a Jesus para fazer um milagre e curá-lo”.

A loira relatou que, com o nervoso, chegou a perder a bolsa com documentos. No entanto, conseguiu recuperá-la antes de embarcar. “Em paz e com certeza absoluta que ele sairá um novo homem deste hospital. Tudo que acontece tem um propósito único e exclusivo para cada um de nós. Peço apenas que orem pela vida do meu amor”, frisou.

Rodrigão teve um grave sangramento interno, na região do fígado e dos rins. O modelo precisou ser transferido de hospital para realizar uma cirurgia de emergência. Neste sábado (24/8), Adriana relatou os procedimentos realizados pelo companheiro:

“Oi, ele está dormindo. Botei um tampão nele, botei tapa-olho, botei [tampão] nos dois ouvidos, então ele não consegue ouvir nada. Ele está dormindo e eu estou aqui deitada no sofá. Gente, vai tudo bem. Jesus está cuidando de cada detalhe. Foi desesperador num primeiro momento porque eu estava dentro do avião, embarcando, né?”, observou.

Sant’Anna prosseguiu: “Ele acabou de fazer uma tomografia, porque agora que estancou o sangramento, consegue fazer a tomografia, mas a gente só vai ter o possível resultado amanhã, e ele teve Covid tem uma semana e meia, a gente não sabe se tem relação, não é uma coisa normal, não tem um diagnóstico nesse momento”.

Adriana Sant’Anna acompanha o marido, o ex-BBB Rodrigão, durante internação

Adriana Sant’Anna e Rodrigão, do BBB 11

Os dois se conheceram durante o BBB11

Adriana e Rodrigão se casaram em 2015, numa cerimônia no Caribe

Eles são pais de Linda e Rodrigo

Adriana Sant’Anna e Rodrigão

Adriana ainda informou quais serão os próximos cuidados com a saúde do Rodrigão. “O primeiro passo foi estancar o sangramento e agora são os exames. Só que depois de estancar esse sangramento ele tem que ficar 48 horas em observação, então, contando a partir de amanhã, [depois] domingo, na segunda-feira. Provavelmente vão vir mais médicos para poder trazer um possível laudo. É orar e amar Jesus, e agradecer a Jesus por absolutamente tudo”, lembrou.

Adriana Sant’Annna finalizou o desabafo demonstrando otimismo e fé na cura do amado. “Às vezes eu vou ficar sumida daqui porque eu estou 100% com ele, mas tenham certeza que quando eu tiver qualquer notícia eu vou trazer, mas eu estou amando e louvando Jesus”, concluiu.

Adriana e Rodrigão se conheceram durante o BBB11 e oficializaram a união numa cerimônia íntima, realizada no Caribe, em 2015.

Leia o desabafo completo de Adriana Sant’Anna: