Adriana Sant’Anna diz que ex-BBB Rodrigão precisa de orações

Adriana Sant'Anna usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (30/8) para pedir orações ao marido, Rodrigão. O ex-BBB está internado nos Estados Unidos desde a última semana após sofrer um sangramento no fígado e no rim.

“Por favor, peço a todos vocês que orem muito pela vida do meu amor… Nós precisamos de oração!”, escreveu Adriana nos Stories.

“Orem em casa, nas igrejas, nos grupos de oração, levantem um clamor grandioso, por favor! Estou pedindo por favor”, completou a influenciadora.

Adriana Sant'Anna acompanha o marido, o ex-BBB Rodrigão, durante internação

"A única coisa era esperar", afirma Adriana Sant'anna sobre Rodrigão

Internado nos EUA, ex-BBB Rodrigão vai passar por cirurgia

Os dois se conheceram durante o BBB11

Adriana Sant'Anna e Rodrigão, do BBB 11

Vale destacar ex-BBB faria a retirada de um tumor na glândula suprarrenal esquerda nessa quinta-feira (29/8). A influenciadora não mencionou se o procedimento cirúrgico ao qual ele seria submetido foi realizado.