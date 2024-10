Adrilles Jorge vira vereador e demais ex-BBBs fracassam nas urnas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Ex-participantes do Big Brother Brasil (Globo) já estão acostumados a conquistar o status de celebridades ou, pelo menos, a serem lembrados pelas suas participações no reality. Contudo, a posição de destaque não se estende à política, como mostraram os resultados das eleições municipais.

Neste ano, cinco ex-confinados tentaram cargos políticos: Adrilles, do BBB 15, Babu, do BBB 21, Mara, do BBB 6, Marília, do BBB 23, e Sol Vega, do BBB 4.

Destes, apenas o primeiro conseguiu ser eleito. Adrilles Jorge se tornou vereador em São Paulo pelo partido União Brasil. Ex-comentarista da Jovem Pan, ele recebeu 25.038 votos.

Babu Santana (PSOL), não teve o mesmo sucesso que o BBB 20 lhe concedeu. Candidato a vereador, ele não conseguiu vaga direta na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, mas ficou como suplente. Ele recebeu 5.212 votos em sua primeira eleição.

Assim como ele, Sol Vega (PDT), do BBB 4, conquistou 111 votos e conseguiu uma vaga como suplente de vereador no Rio de Janeiro.

Mara Viana, campeã do BBB 6, concorreu como vice-prefeita de Porto Seguro, na Bahia, ao lado de Luigi Rotunno (PSDB). Eles ficaram em terceiro lugar com 12.031 votos (14,23%).

Marília Miranda, a “Cabrita” do BBB 23, recebeu apenas 400 votos e não se elegeu vereadora por São Paulo. Ela concorreu pelo partido Republicanos. Após as apurações, ela se manifestou nas redes sociais: “Vergonha? Eu? De mim? Não tenho vergonha de jeito nenhum (…). Perdi? Perdi. Pronto. E aí?.”

