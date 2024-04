Advogada aplica mini curso gratuito para especialização em Direito das Pessoas com TEA

Profissional vai conceder três dias de aulas online

A advogada Dra Andressa Oliveira, especialista em direito dos Autistas e PCDs, vai conceder três dias de cursos online exclusivos para profissionais de advocacia que querem se especializar em Direito das Pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O mini curso acontecerá de forma online, nos dias 06, 07 e 08 de maio, às 20h. A programação se resume em aulas para desvendar o autismo, mostrando oportunidades e transformação. Estratégias eficazes para prospectar clientes nesse nicho e informações sobre as leis que garantem os direitos das pessoas com TEA e PcD.

O público-alvo deste curso são advogados que desejam se especializar em um nicho sem concorrência e se tornar uma referência na região de atuação, profissionais que buscam unir a advocacia a um propósito maior, auxiliando famílias de pessoas com TEA a garantirem seus direitos e para quem quer ampliar a área de atuação, ter mais segurança. Além de estudantes de direito que pretendem se diferenciar no mercado desde a graduação, se especializando em uma área nova.

O link para se cadastrar no evento é: https://andressaoliveiraadv.com.br/tea/?utm_source=Organico&utm_campaign=acessoria&utm_medium=MIDIA

Sobre Andressa Oliveira

Andressa é advogada, graduada pela Faculdade Municipal de Direito de Franca e pela Universidade de Coimbra, Portugal. Pós-graduada em Direito Previdenciário e Pós-graduada em Direito à Saúde com especialização em Direitos dos Autistas e PCD. Pós-graduanda em Direito da Pessoa com Deficiência pela CBI of Miami. Professora de Pós-graduação e cursos jurídicos; autora do livro “Como garantir o BPC para as pessoas com autismo”. Andressa começou a atuar com direito das pessoas com TEA depois do diagnóstico de uma sobrinha, se tornou pioneira na região e referência na área e já formou mais de 2.000 alunos especializados por todo o Brasil.