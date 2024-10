Advogada baiana é presa por suspeita de participação em esquema de comunicação ilícita com detentos

Uma advogada baiana foi presa suspeita de participar de um esquema que facilitava a comunicação ilícita de pessoas com um líder de organização criminosa preso no Complexo da Papuda, em Brasília. Érica Priscilla da Cruz Vitorino foi um dos alvos da Operação Cravante, que visa desmontar o esquema envolvendo advogados e internos do sistema prisional.

A operação cumpriu seis mandados de prisão e nove de busca e apreensão no Distrito Federal e na Bahia. As investigações revelaram que pessoas envolvidas no esquema fingiam ser advogados para se comunicar por videochamada com o chefe da organização. Além de Érica, Jackson Antônio de Jesus Costa, mais conhecido como Caboclinho, também foi alvo da operação. Ele é acusado de chefiar o Bonde do Maluco (BDM) na Bahia, e de envolvimento na morte do policial federal Lucas Caribé, assassinado em setembro de 2023 durante uma operação policial em Salvador.

A advogada baiana foi presa em casa, na cidade de Serrinha. Érica é companheira de Marlos Araújo Souza Junior, conhecido como “Bolão”, CRM ou JR, considerado um indivíduo de alta periculosidade e alvo sensível do Sistema Prisional Baiano, atualmente preso no Conjunto Penal de Serrinha.