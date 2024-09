Advogada de vítima de Diddy diz que viu pessoa muito famosa em vídeo

Advogada de uma mulher de 54 anos, que afirma ter sido agredida sexualmente por Diddy em 2018, Ariel Mitchell-Kidd revelou que recebeu informações de que uma pessoa mais famosa do que ele estaria em uma das polêmicas festas do rapper.

Apesar de não descrever o nome da pessoa, ela explicou que essa pessoa não parece ser ativo nas gravações pornográficas, que estão registradas em uma fita. Ao NewsNation, a profissional explicou que recebeu o contato de alguém que tentava vender o vídeo.

“Já houveram vazamentos de fitas por Hollywood, sendo vendidas a indivíduos do local, mas uma pessoa em particular entrou em contato comigo para vender um vídeo específico que ela possuía. A ideia era entrar em contato com a pessoa que aparecia nas imagens [famoso] para ver se ela estava interessada em comprar o material antes que ele se tornasse de conhecimento público”, declarou.

Entretanto, a advogada explicou que viu o vídeo. “Eu vi fotos do vídeo, então posso verificar que ele existe, que é real, e que a outra pessoa é bem visível. […] Não há dúvidas de que é essa pessoa nas imagens, e posso dizer que o conteúdo era pornográfico por natureza”, completou.

Quem são os sete filhos de Sean Diddy Combs, preso por crimes sexuais Investigado por uma série de graves crimes, Sean Diddy Combs tem sete filhos, de relações com quatro mulheres diferentes. Em diversas oportunidades, o rapper demonstrou orgulho de seus herdeiros pelas redes sociais. Ele é pai de Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie e Love.

Diddy é acusado de uma série de crimes, incluindo extorsão; tráfico sexual por meio de força; fraude ou coerção; e transporte para envolvimento em prostituição. Em carta, os mais velhos negaram relação do pai com a morte da mãe, Kim Porter, após boatos.

Quincy Taylor Brown, 33 anos Nascido em 4 de julho de 1991, em Nova York, Quincy é filho de Kim Porter com o produtor Al B. Sure, mas foi adotado e criado por Diddy desde os seus 3 anos de idade, logo após o rapper engatar um namoro com a modelo.

Ele é ator, cantor e modelo e conta com single com Diddy e outros trabalhos musicais. Ele segue os passos do pai e agencia jovens talentos, entre eles, suas irmãs gêmeas D’Lila e Jessie.

Como ator, ele participou dos filmes We the Party (2012), Amor de Irmão (2015) e O feitiço do Natal (2018).

Justin Combs, 30 anos Primeiro membro da família a se graduar na universidade, em sociologia, na UCLA, Justin nasceu em 30 de dezembro de 1993. Sua mãe é a estilista Misa Hylton.

Ele ganhou popularidade em 2008, quando estrelou o documentário My Super Sweet 16, da MTV, ao lado de seu pai. O jovem também esteve na série Power Book II: Ghost e atua como apresentador no programa Respectfully Justin

Christian Combs (King Combs), 26 anos Primeiro filho biológico de Diddy, com Kim Porter, Christian nasceu em 1º de abril de 1998. Logo após finalizar o ensino médio, o garoto deu os primeiros passos na música. Em 2019, lançou o EP Cyncerely, C3 e, no mesmo ano, publicou um feat. com Quincy, intitulado Options.

Neste ano, Christian foi acusado de agressão sexual e assédio sexual por uma mulher e se apresentou ao tribunal um dia após a prisão do pai. De acordo com a NBC News, o caso foi aberto na corte de Los Angeles.

Chance Combs, 18 anos Filha de Diddy com Sarah Chapman, Chance nasceu em 20 de julho de 2006. A mãe da jovem é uma amiga do artista e os dois nunca assumiram um romance oficialmente. Apesar de estar em um momento de idas e vindas com o rapper, Kim Porter se sentiu traída e pediu o divórcio.

Ela costuma se envolver com ações sociais, já atuou no mundo da moda, mas sempre deixou claro que o seu sonho é se tornar atriz. Zendaya é a sua inspiração.

D’Lila e Jessie Combs, 17 anos Cinco meses mais novas que Chance, as gêmeas são filhas de Kim Porter e nasceram em 21 de dezembro de 2006. As três filhas de Diddy cresceram juntas.

Elas criam conteúdo para o TikTok e, assim como a mãe, demonstraram interesse pelo mundo da moda. Elas já foram capa da V Magazine ao lado de Chance.

Love Sean Combs, 1 ano e 9 meses Nascida em 10 de dezembro de 2022, a jovem é filha de Diddy com a modelo e especialista em segurança cibernética Dana Tran. No ano em que a bebê nasceu, Diddy comemorou o natal com todos os herdeiros reunidos.