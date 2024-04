Advogada diz que sobrinha de ‘Tio Paulo’ foi agredida na cadeia; corpo de idoso é enterrado neste sábado

A advogada de Erika de Souza Vieira Nunes, a sobrinha de Paulo Roberto Braga, afirmou neste sábado (20), que sua cliente foi agredida no Presídio de Benfica. “Erika sofreu represálias dentro da prisão. Ela me disse que assim que ela chegou, jogaram água e comida nela”, disse Ana Carla de Souza Corrêa. “Pedi o seguro, e ela está resguardada, graças a Deus”, acrescentou a advoga.

A defensora esteve no velório e no enterro do homem que ficou conhecido como “Tio Paulo“, após a divulgação do caso em que Erika o entrou com Paulo morto e em uma cadeira de rodas em uma agência bancária em Bangu, no Rio, na última terça. Paulo foi sepultado neste sábado, no Cemitério de Campo Grande, quatro dias após o episódio que viralizou nas redes sociais. Durante o velório, um pastor fez orações para Erika, que se identificou como sobrinha da vítima. O sepultamento foi solicitado pela prefeitura do Rio após quase dois dias de espera no Instituto Médico-Legal (IML) pela documentação dos parentes. A advogada da família de Paulo, Ana Carla de Souza Corrêa, afirmou que os parentes acreditam na inocência de Erika, que está em tratamento para depressão. Uma investigação da 34ª DP (Bangu) está em andamento para esclarecer mais detalhes sobre o episódio, incluindo a possível participação de outras pessoas. A broncoaspiração foi apontada como a causa da morte de Paulo Roberto Braga, que recebeu alta da UPA de Bangu na última segunda-feira, após uma semana internado com pneumonia.

Imagens de câmeras de segurança mostram Erika andando pelo Shopping Real, em Bangu, com o idoso próximo das 12h50. Durante o enterro, os parentes de Paulo realizaram uma corrente de oração em sua homenagem. O corpo do “Tio Paulo” permaneceu aguardando o sepultamento social, conforme solicitado pela família, que expressou confiança na inocência de Erika. A investigação policial busca esclarecer os detalhes do caso e determinar se há mais envolvidos no ocorrido.

*publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA