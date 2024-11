Advogada e empreendedora, Luciana Lopes é exemplo de sucesso e liderança em múltiplos campos

Com mais de 20 anos de experiência no Direito Desportivo, Luciana não só fez história no campo jurídico, mas também se reinventou como empreendedora, quebrando barreiras e inspirando mulheres a conquistarem seu lugar no mundo dos negócios.

Luciana Lopes Scherpel é uma figura que brilha tanto no universo jurídico quanto no empreendedorismo. Com mais de duas décadas de experiência como advogada, ela é uma referência no Direito Desportivo, representando clubes, federações e atletas em tribunais esportivos nacionais e internacionais. Um dos destaques de sua carreira foi em 2013, quando conseguiu a única absolvição de doping no futebol brasileiro, defendendo o jogador Carlos Alberto. Mas a trajetória de Luciana vai além do direito; ela é uma empreendedora nata, inspirando mulheres a buscar independência e propósito em suas vidas.

A história empreendedora de Luciana começou cedo. Aos 9 anos, iniciou sua primeira “aventura” vendendo fogos de artifício nas festas juninas. Com 12 anos, incentivada pelo pai, começou a comercializar produtos personalizados, aprendendo desde cedo lições de responsabilidade financeira. Já no ensino médio, aos 14, organizava festas e eventos no clube em que seu pai trabalhava, tornou-se cerimonialista e transformou o espaço em uma danceteria que atraía inúmeros jovens. “Aquela danceteria foi um sucesso, com até 2.000 pessoas reunidas todos os finais de semana. Era uma sensação incrível ver aquele espaço lotado de jovens, dançando, rindo, vivendo — e saber que eu fiz parte disso”, relembra, empolgada. Algum tempo depois, ao gerenciar um grupo de samba, aplicou muito trabalho e estratégia, elevando o cachê de R$ 1.200 para R$ 45.000.

Apesar de seu desejo inicial de estudar marketing, Luciana seguiu para o Direito, onde descobriu no Direito Desportivo uma paixão que lhe permitiu alcançar feitos significativos. Um dos mais importantes foi a criação de um parecer jurídico que abriu portas para refugiados jogarem futebol no Brasil sem afetar as cotas de estrangeiros. Sua habilidade e determinação a destacaram como uma das primeiras mulheres na Academia Nacional de Direito Desportivo, rompendo barreiras em um ambiente predominantemente masculino. “Eu estou ao lado dos grandes nomes, dos pioneiros do direito desportivo, e me sinto representando e abrindo portas para todas as mulheres que, assim como eu, têm sonhos e não aceitam limites”, destaca a advogada.

O espírito empreendedor de Luciana foi além do direito. Durante a pandemia, ela e seu marido realizaram um novo sonho: abriram uma empresa de buffet e decoração. O projeto, além de ousado, nasceu para ajudar quem mais precisava em um momento difícil. Hoje, o buffet é referência no mercado de eventos, criando experiências únicas e tocantes. Para Luciana, empreender vai muito além de criar negócios; é uma forma de servir e transformar vidas. Ela acredita que o empreendedorismo é, acima de tudo, um meio de gerar valor, resolver problemas e impactar positivamente as pessoas, o que a motiva a seguir em sua jornada. “Transformamos momentos em memórias inesquecíveis”, diz ela. A atenção aos detalhes e o toque humano são o que tornam o buffet um sucesso, traduzindo cada evento em algo verdadeiramente memorável.

Para Luciana, sucesso não é apenas sobre vencer ou ser reconhecida, mas sobre cada escolha que constrói sua trajetória. “Minha trajetória não foi apenas sobre ganhar ou perder, mas sobre cada escolha que fiz. Vocês, que sonham em empreender, saibam que o caminho não é fácil, mas cada desafio, cada ‘não’, cada porta fechada, pode ser transformado em aprendizado”, reflete a empresária. Luciana compartilha que se levantou em todas as situações, com coragem e determinação. Aprendeu que o sucesso está na persistência, em se colocar em espaços onde sua voz ainda não é ouvida e em transformar desafios em oportunidades. Para ela, não se trata apenas de vencer, mas de mostrar que você merece estar ali, que é capaz de mudar o mundo e se tornar uma referência no que faz. A advogada destaca que o poder de transformar o impossível em realidade está dentro de cada um.

Àquelas que se inspiram nela, Luciana deixa uma mensagem poderosa: “Tudo o que vocês precisam já está dentro de vocês: coragem, resiliência e o desejo de fazer acontecer. O mundo está esperando por tudo o que vocês têm a oferecer. Então, vão lá fora, construam, liderem e nunca deixem ninguém dizer que vocês não podem. Acreditem no poder que vocês têm de mudar não só o próprio destino, mas o de todos ao seu redor”, conclui Luciana.”

Mestranda em Direito Desportivo pela PUC-SP e com LLM pela Fundação Getúlio Vargas, Luciana Lopes é consultora de comissões jurídicas de renome. Como mulher empreendedora, ela quebra barreiras, provando que é possível unir carreira, propósito e inspiração, deixando um legado que inspira outras mulheres a conquistarem seu espaço no mundo dos negócios.