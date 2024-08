Advogada é presa suspeita de ser “mensageira” de detentos em Goiás

Goiânia – Uma operação do Ministério Público de Goiás (MPGO) prendeu uma advogada suspeita de ser “mensageira” de presos. Além dela, um policial penal suspeito de vazar informações sigilosas também foi detido.

De acordo com o MPGO, a mulher levava recados e ordens de criminosos presos para pessoas que estavam em liberdade, o que possibilitava a continuidade dos crimes.

A operação, que teve apoio da Polícia Penal e da Polícia Militar, foi deflagrada nessa segunda-feira (12/8), na capital goiana. Segundo o órgão, as investigações tiveram início a partir do monitoramento de advogados de presos suspeitos de participarem de organizações criminosas, há seis meses.

Além dos crimes relacionados à troca de informações, há indícios de outros crimes como tráfico de drogas. Uma segunda advogada, suspeita de envolvimento no crime, foi alvo de busca e apreensão durante a operação, intitulada Mensageiros.

Como funcionava o crime Segundo o MP-GO, a investigada recebia recados e ordens dos presidiários para serem repassadas aos que estavam em liberdade, dando, assim, continuidade aos crimes que eles respondiam. Os criminosos tinham a defesa jurídica representada pela suspeita.

Imagens obtidas nos celular da suspeita mostram ela deitada em uma cama com grande quantia de dinheiro em espécie (foto em destaque). O valor chega a aproximadamente R$ 50 mil.

Desvios de conduta de advogada e policial pena Em nota, a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP) informou que acompanhou o cumprimento do mandado de prisão do policial, abriu uma sindicância interna e que não compactua com desvios de conduta de seus integrantes.

Já a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), informou que acompanhou os procedimentos da operação e que deve tomar providências após o término das investigações.