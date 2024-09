Advogado da OAB-MT é investigado por comentários machistas e homofóbicos

O advogado Reinaldo Américo Ortigara, conselheiro da OAB de Mato Grosso, está sob investigação devido a comentários considerados machistas e homofóbicos em um grupo de WhatsApp da entidade. A situação se agravou após ele compartilhar um meme ofensivo e responder de forma desdenhosa às críticas de seus colegas, intensificando o clima de desrespeito. A presidente da OAB-MT, Gisela Alves Cardoso, tomou a iniciativa de encaminhar o caso à Corregedoria após receber um pedido formal de providências de uma advogada. O corregedor Maurício Magalhães já intimou Ortigara a apresentar suas explicações, estabelecendo um prazo que se estende até o mês de outubro.

Gisela Alves Cardoso se manifestou publicamente contra qualquer forma de discriminação e sexismo, enfatizando a importância de um ambiente respeitoso dentro da advocacia. A advogada Xênia Guerra, que está se preparando para concorrer à presidência da seccional, também expressou sua insatisfação com a lentidão do processo investigativo. Em resposta à controvérsia, Ortigara minimizou a gravidade do ocorrido, referindo-se à situação como uma “brincadeira de 5ª série”. Essa declaração gerou ainda mais indignação entre os colegas, que esperam uma resolução adequada para o caso. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Ortigara se envolve em polêmicas. Em 2019, ele foi preso após ser encontrado com uma arma durante uma briga, o que já havia levantado questões sobre sua conduta profissional. A atual investigação pode trazer à tona mais discussões sobre a ética e o comportamento de advogados em ambientes profissionais.

Publicado por Marcelo Seoane