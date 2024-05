Advogado de atriz diz que ela está “aliviada” com condenação de Trump

Getty Images

1 de 1 Mulher acena – Foto: Getty ImagesStormy Daniels, como é conhecida a atriz pornô Stephanie Gregory Clifford, falou após a condenação de Donald Trump, por fraude contábil, em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (30/5).

De acordo com seu advogado, Clark Brewster, ela afirmou estar “aliviada agora que o caso terminou”. A atriz pornô de 44 anos teria tido um caso extraconjugal com Trump, dez anos antes das eleições presidenciais de 2016.

“Ela (Stormy) sempre teve uma grande fé no sistema judicial e no juramento solene dos jurados em serviço. Nenhum homem está acima da lei, e o trabalho altruísta e duro de cada um desses jurados deve ser respeitado e apreciado”, afirmou o advogado de Stormy.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi declarado culpado pelo júri dos Estados Unidos no caso em que era acusado de fraude contábil. Ele é o primeiro ex-presidente do país a ser condenado criminalmente pela Justiça norte-americana.

Segundo a acusação, o ex-presidente norte-americano teria supostamente escondido o pagamento de US$ 130 mil, com gastos da campanha, para a atriz pornô. A investigação aponta que o objetivo de Trump com o pagamento era silenciar um caso extraconjugal.

