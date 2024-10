Advogado e professor Thomas Bacellar receberá homenagem do TJ-BA

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) vai entregar ao professor e advogado criminalista Thomas Bacellar a Medalha do Mérito Jurídico Ruy Barbosa. A cerimônia ocorrerá no dia 5 de novembro, às 8h30, no Auditório Desembargadora Olny Silva, localizado no edifício-sede do TJ-BA, em Salvador.

A solenidade será aberta com a apresentação da Orquestra Sinfônica Neojibá e seguida de palestras e da apresentação do filme “A Voz de Ruy – O Arquiteto da República”. O evento é também uma celebração aos 175 anos de Ruy Barbosa, ícone do Direito brasileiro.