Advogado filho de desembargador em preso acusado de participar de esquema de venda de sentenças no Ceará

O advogado Fernando Carlos Feitosa, filho do desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), Carlos Rodrigues Feitosa, foi preso durante uma operação policial sob acusação de participar de um esquema de venda de liminares em plantões judiciais na Corte estadual.

A prisão, efetuada na terça-feira (5), foi determinada pela relatora do caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no final de setembro, após o Ministério Público Federal (MPF) cobrar a execução imediata da decisão que condenou o advogado em 2020, de forma definitiva, pelo crime de corrupção passiva. Feitosa deve cumprir 19 anos, 4 meses e 2 dias de prisão em regime fechado, além de pagar R$ 241,3 mil em multa.

Na ação penal, o MPF apontou que o advogado liderava o esquema criminoso, que comercializava decisões proferidas pelo seu pai durante os plantões judiciais. Conforme narra a denúncia, Fernando anunciava previamente, em um grupo de WhatsApp formado por advogados, os dias dos plantões em que o pai trabalharia e negociava valores e formas de pagamento, dando a certeza de que obteriam resultado favorável aos clientes. As cobranças, segundo as investigações, variavam de R$ 70 mil a R$ 500 mil. A prática foi descoberta na Operação Expresso 150, deflagrada em 2015.