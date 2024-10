Advogado morre e filho é baleado em atentado em Aracaju

Um atentado foi registrado em frente a um condomínio no bairro Jardins, zona sul de Aracaju, na noite de sexta-feira (18/10), por volta das 22h. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada após informe de um funcionário de um hospital particular da capital, onde as vítimas foram socorridas.

Segundo a Polícia Militar, o advogado José Lael de Souza Rodrigues Junior, de 42 anos, e seu filho, Guilherme Campos Bourbon Rodrigues, de 20 anos, foram alvejados por cinco disparos de arma de fogo efetuados por criminosos que se aproximaram em motocicletas. Ambos estavam em frente ao condomínio no momento do ataque.

