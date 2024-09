Advogado tenta defender Deolane no STJ e ela pede desistência da ação

Após a advogada e influencer Deolane Bezerra ser presa novamente nessa terça-feira (10/9), foi protocolado um habeas corpus para tentar reverter a decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Deolane está na Colônia Penal Feminina da cidade de Buíque, Agreste de Pernambuco, a cerca de quatro horas da capital. O pedido, no entanto, não foi reconhecido pela influenciadora, que pediu a Corte desistir da ação.

Deolane Bezerra encaminhou pedido de desistência do habeas corpus ao presidente do STJ, Herman Benjamin, com a seguinte justificativa: o HC “foi impetrado sem a autorização da peticionária, que inclusive já tem patrona constituída”. A desistência foi protocolada na noite desta terça-feira (10/9).

Casos como esse são comuns com políticos e celebridades. Diversos advogados alheios às causas já tentaram defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em maio de 2020, foi protocolado no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro no inquérito aberto à época para investigas acusações de Sergio Moro contra ele. O pedido, porém, não tinha partido da equipe de defesa de Bolsonaro ou da Advocacia-Geral da União (AGU), mas de um advogado do Mato Grosso que agiu por conta própria. Por isso, também foi desconsiderado.

Como Deolane é uma pessoa pública, advogados iniciaram as tentativas na Corte Superior. Esse, protocolado como HC 944824 já está com a desistência no andamento.

Nova prisão A advogada Deolane Bezerra teve a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça de Pernambuco para a concessão de prisão domiciliar. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE), Deolane está em uma cela separada para resguardar sua integridade física.

Na decisão que concedeu à Deolane a prisão domiciliar a justiça impôs regras para que a influenciadora pudesse sair da Colônia Penal Feminina Bom Pastor, onde estava desde o último dia 4 de setembro.

Entre elas, estava a determinação de não se manifestar em redes sociais nem falar com a imprensa. Deolane, porém, assim que saiu, conversou com jornalistas que estavam em frente à unidade prisional com microfones e gravadores em punho. Por isso, ela foi presa novamente.

“Abuso de autoridade do Estado de Pernambuco. Não há nenhuma prova sequer contra mim. Isso é uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado Paulo Gondim. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”, disse a influencer a jornalistas.