Advogados votam em cédulas de papel durante eleição da OAB-BA em Salvador

Os advogados “retardatários” das eleições presidenciais da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) estão votando por meio de cédulas de papel, após o fechamento das urnas do Shopping da Bahia, às 17h desta terça-feira (19).

Conforme apuração do Bahia Notícias, senhas foram distribuídas pela Comissão eleitoral para garantir o voto dos advogados sobressalentes. Os votos em papel estão sendo depositados no espaço reservado do Comitê. O voto nas eleições da seccional é obrigatório e sujeito a multa.

Os advogados “retardatários” das eleições relataram ao Bahia Notícias, que a logística da eleição também dificultou o processo. Alguns alegaram terem ficado presos no engarrafamento ou tentando encontrar uma vaga no shopping.