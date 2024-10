Aeronave cai em Paraibuna, interior de SP, após colidir com morro e pegar fogo

Um avião de pequeno porte caiu no bairro do Cartê, em Paraibuna, interior de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (23) durante uma forte tempestade. A aeronave colidiu com um morro e, após o impacto, pegou fogo. “Srs as 18h46 o CB foi acionado para uma aeronave que teria caído na Estrada da Fazenda Capela em Paraibuna. Quem ligou não sabe se há vítimas, mencionaram um começo de incêndio. O CB dispôs uma equipe, PM também está participando da oco”, informou o Corpo de Bombeiros de São Paulo. O acidente foi confirmado pelo prefeito de Paraibuna, Vitão Miranda. Segundo testemunhas, a chuva que caiu na região ajudou a apagar as chamas resultantes da queda. As primeiras informações indicam que há uma vítima fatal. As equipes do Corpo de Bombeiros estão no local, realizando incursões a pé devido à complexidade do terreno. No momento, chove muito no local, que é de difícil acesso e comunicação.