Aeronave com 10 pessoas a bordo desaparece no Alasca

Um avião da companhia aérea Bering Air, com 10 pessoas a bordo, desapareceu dos radares na última quinta-feira (6) enquanto sobrevoava o Alasca. A aeronave transportava nove passageiros e um piloto, partindo de Unalakleet com destino a Nome, mas não pousou no horário previsto.

As autoridades iniciaram buscas e estão analisando as últimas coordenadas registradas da aeronave. Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o avião foi visto pela última vez a cerca de 19 quilômetros da costa.

Ainda não há informações sobre a identidade dos ocupantes. Unalakleet, ponto de partida do voo, é uma comunidade rural com menos de 700 habitantes, de acordo com o jornal The Sun.

A Bering Air é uma das principais companhias aéreas do Alasca, operando em 32 aldeias da região oeste do estado. As investigações sobre o desaparecimento seguem em andamento.



