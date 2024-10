Aeronave da United Airlines declara código de emergência e realiza pouso forçado no Rio de Janeiro

Na tarde de quinta-feira (24), um incidente envolvendo um Boeing 767-424(ER) da United Airlines chamou a atenção no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A aeronave declarou o código 7700, que é um sinal de emergência, indicando que a situação era grave e exigia atenção imediata. A United Airlines está atualmente investigando o que ocorreu durante o voo e, até o momento, não emitiu um comunicado oficial sobre o episódio. A administração do aeroporto confirmou a emergência, mas não forneceu detalhes adicionais sobre o que levou à declaração do código.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) também se manifestou, esclarecendo que o código 7700 é utilizado quando uma aeronave enfrenta uma situação crítica e necessita de ajuda urgente. A ANAC está acompanhando a situação e espera-se que novas informações sejam divulgadas em breve. A investigação sobre o incidente continua, e as autoridades estão trabalhando para entender melhor as circunstâncias que levaram à emergência.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira