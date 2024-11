Com o fechamento das pistas de pouso do Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, um voo da companhia aérea Azul que saiu de Belo Horizonte com destino a Salvador precisou arremeter e retornar à capital mineira.

A mudança na rota da aeronave fo motivada pelos fortes ventos, de acordo com informações da central de controle do aeroporto da capital baiana ao site do Alô Juca. A Azul disse que um novo voo será disponibilizado às 9h30 desta quinta-feira (21).