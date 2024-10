Aeroporto da Nova Zelândia proíbe abraços por mais de 3 minutos na área de desembarque

O aeroporto internacional de Dunedin, cidade da Nova Zelândia, criou um limite de três minutos para abraços para manter o fluxo de passageiros e carros na área de desembarque do aeroporto. Uma placa colocada no local alerta: “Tempo máximo de abraço: 3 minutos. Para despedidas mais calorosas, por favor, use o estacionamento”. As informações são da CNN e do jornal The Guardian. Em um post viral no Facebook, alguns comentários mostravam indignação com o limite de tempo para abraços. Outros ficaram surpresos que o aeroporto ainda ofereça uma área de desembarque gratuita e elogiaram a medida, já que muitos aeroportos estão introduzindo taxas na área de desembarque.

Para a rádio RNZ da Nova Zelândia, o CEO do Aeroporto de Dunedin, Daniel De Bono, mencionou um estudo que sugere que um abraço de 20 segundos é suficiente para liberar o “hormônio do amor,” a oxitocina. Ele diz que a regra faz com que mais pessoas recebam abraços, já que o fluxo de passageiros deve se tornar mais rápido. Ele também comentou que as mensagens de aviso em zonas de desembarque de aeroportos podem ser “bem rígidas”, incluindo ameaças de bloquear as rodas dos carros ou aplicar multas, e que o aeroporto quer evitar isso.

“Estamos tentando nos divertir com isso. É um aeroporto, e essas áreas de desembarque são locais comuns para despedidas,” disse De Bono à RNZ. Ele disse que muitas pessoas estavam demorando muito na área de desembarque. “Não sobra espaço para os outros”, disse ele. “É sobre permitir que outras pessoas também possam dar seus abraços.” De Bono afirmou que o aeroporto não terá uma equipe especial de “polícia dos abraços” para aplicar a regra, mas que os funcionários podem educadamente pedir às pessoas que demoram demais para se moverem para o estacionamento. “Não estamos aqui para dizer quanto tempo as pessoas devem abraçar, é mais a mensagem de por favor, siga em frente e dê espaço para os outros”, disse ele.

*Com informações do Estadão Conteúdo

