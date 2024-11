Aeroporto de Congonhas tem voos cancelados na manhã desta sexta (8/11)

São Paulo – O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, tem pelo menos cinco voos cancelados na manhã desta sexta-feira (8/11). Os cancelamentos afetam viagens das companhias Latam e Gol para o Rio de Janeiro, Uberlândia (MG) e Curitiba (PR) (veja abaixo).

Nas redes sociais, dezenas de passageiros reclamam de atrasos desde essa quinta-feira (7/11). “Véi eu odeio congonhas! todos os voos da Gol cancelados, não ajudam e não falam um A vai se f**er”, escreveu uma pessoa no X. “4 horas de espera pra fazer um voo Rio-SP n é possível isso deve estar passando um furacão em Congonhas”, reclamou outro viajante.

“Estou no voo 1244 de Congonhas para Florianópolis que tinha partida prevista para as 19h05. Nos trocaram de portão 4x… alteraram 3x o horário, embarcamos 22h30 o avião não decolou e ficaremos em SP”, lamentou outra pessoa, ainda no X.

A assessoria da Aena, concessionária que administra o aeroporto, afirmou ao Metrópoles que “as operações de pousos e decolagens são normais desde as 6h”.

A reportagem fez contato também com a Latam e a Gol e aguarda posicionamento das companhias aéreas.

Voos cancelados nesta 6ª

6h15 – Latam para Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro)

6h30 – Latam para Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato (Uberlândia)

6h40 – Gol para Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro)

6h45 – Latam para Aeroporto Afonso Pena (Curitiba)

7h15 – Gol para Aeroporto Afonso Pena (Curitiba)

Previsão do tempo

Na sexta-feira (8/11), a propagação de uma frente fria deixa o tempo nublado e chuvoso na Grande São Paulo. A chuva deve ocorrer de forma generalizada, variando de moderada a forte intensidade ao longo do dia, com raios e rajadas de vento de até 50 Km/h.

As temperaturas máximas não devem superar os 22°C. A partir da tarde, os ventos passam a soprar do quadrante sul e provocam declínio das temperaturas, com previsão de mínimas em torno dos 18°C previstas para o período da noite.

A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista deve causar precipitações generalizadas, intermitentes e com grandes volumes acumulados. Alerta-se que a continuidade das chuvas, em conjunto com o solo encharcado, mantém elevado o risco para inundações e deslizamentos de terra.

No sábado (9/11) a frente fria começa a se afastar do litoral paulista, mas os ventos úmidos que sopram do oceano ainda devem causar muita nebulosidade e chuvas que diminuem de intensidade no decorrer do dia. O sol pode aparecer entre muitas nuvens, mas as temperaturas variam entre mínimas de 15°C e máximas que não devem superar os 20°C, com índices de umidade acima dos 70%.