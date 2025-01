Aeroporto de Guarulhos registra novo recorde com 43,6 milhões de passageiros em 2024

O Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, alcançou um marco significativo em 2024, ao registrar 43,6 milhões de passageiros. Este número supera o recorde anterior de 43 milhões, que havia sido estabelecido em 2019, demonstrando um crescimento notável no fluxo de viajantes. No mês de dezembro, o aeroporto movimentou 3,9 milhões de pessoas, com aproximadamente 22,3 mil operações de pousos e decolagens. Esse volume representa um aumento de 8% em comparação com a média mensal dos outros meses do ano, evidenciando um aumento na demanda por viagens.

Os destinos mais populares entre os viajantes nacionais em dezembro foram Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro. No cenário internacional, as cidades que mais atraíram passageiros foram:

Santiago, no Chile

Buenos Aires, na Argentina

Miami, nos Estados Unidos

Lisboa, em Portugual

Bogotá, na Colômbia

Madri, na Espanha

Roma, na Itália

Em 2024, a média diária de passageiros que passaram pelo aeroporto foi superior a 119 mil, com uma operação de cerca de 820 voos diários. O aeroporto atende a mais de 100 destinos, consolidando-se como um dos principais hubs de aviação da América Latina.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA