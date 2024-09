Aeroporto Santos Dumont vai receber R$ 400 milhões em investimentos até 2027

O Aeroporto Santos Dumont, localizado na zona central do Rio de Janeiro, deve receber investimentos de R$ 400 milhões até 2027. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2) 0 pelo Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Os recursos serão destinados à melhoria da infraestrutura, incluindo a acomodação dos passageiros, esteiras, escadas rolantes e terminais de embarque e desembarque. Além disso, será utilizada tecnologia internacional para aumentar o nível de segurança na movimentação de aeronaves dentro do terminal. O Ministro Silvio Costa Filho também expressou esperança de que haja um consenso definitivo entre a administradora do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim e o Tribunal de Contas da União. Em 2022, a concessionária Changi, de Singapura, ameaçou devolver a concessão do Galeão devido à concorrência com o Santos Dumont. No entanto, medidas adotadas no ano passado resultaram na migração do fluxo de passageiros para o Galeão, deixando a concessionária mais satisfeita com a situação atual.

Publicado por Luisa Cardoso