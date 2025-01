Afogamentos no Sul da Bahia deixam duas pessoas mortas

Duas pessoas morreram afogados em Ilhéus e Itabuna, no Sul, no último domingo (26). Uma das vítimas, Alan José Pereira Santos, de 61 anos, nadava na companhia de amigos em uma represa, em Olivença, distrito de Ilhéus, quando se afogou. O corpo dele foi encontrado por bombeiros.

Segundo a TV Santa Cruz, o homem trabalhava como operador de sistema na Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) de Itabuna.

Em nota, a empresa manifestou pesar e se solidarizou com familiares e amigos do servidor. Já a outra vítima, Miguel Oliveira da Cruz, sem idade informada, sofreu um afogamento quando pescava no final da tarde do domingo.

O corpo dele só foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27) após buscas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-BA).