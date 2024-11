Um nomes citados nos bastidores em meio a possíveis ajustes na gestão de Jerônimo Rodrigues (PT), o chefe da Casa Civil do governo baiano, Afonso Florence (PT), despistou sobre a reforma no secretariado. Em conversa com a imprensa na manhã desta quinta (7), o deputado federal licenciado afirmou que é subordinado ao governador e que ainda aguarda contato do chefe do Executivo estadual para tratar de questões “além da gestão”.