Agam Berger é libertada pelo Hamas em Gaza; trégua prevê novas trocas

A jovem israelense Agam Berger, de 20 anos, foi libertada pelo Hamas nesta quinta-feira (30) em Jabalia, na Faixa de Gaza. Vestindo uniforme militar, Berger foi exibida por militantes palestinos antes de ser entregue a um veículo da Cruz Vermelha, responsável por sua transferência.

A comitiva da Cruz Vermelha se encontra em Khan Younis, no norte de Gaza, onde militantes do Hamas e da Jihad Islâmica realizam a libertação de reféns israelenses. Com Berger a bordo, o grupo seguiu para fora de Jabalia, onde centenas de palestinos estavam reunidos.

Além de Agam Berger, o Hamas deve libertar mais três reféns israelenses e cinco trabalhadores tailandeses. Em contrapartida, Israel se comprometeu a soltar 110 prisioneiros palestinos.

Pode acompanhar abaixo a emissão da Al-Jazeera.

Nesta quinta-feira, a Jihad Islâmica divulgou um vídeo mostrando dois reféns israelenses prestes a serem libertados. As imagens revelam Gadi Moses, de 80 anos, com cidadania alemã e israelense, e Arbel Yehud, de 29 anos, que se abraçam antes da soltura.

A trégua, iniciada em 19 de janeiro, prevê a libertação de 33 reféns israelenses em troca de cerca de 2.000 prisioneiros palestinos nas primeiras seis semanas de cessar-fogo. No entanto, Israel informou que recebeu notificações do Hamas indicando que oito dos reféns já faleceram, seja durante o ataque de 7 de outubro de 2023 ou em cativeiro.

A guerra na Faixa de Gaza teve início após o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns. Como resposta, Israel lançou uma ofensiva militar de grande escala, resultando em mais de 47.000 mortos, a maioria civis, de acordo com as autoridades locais controladas pelo Hamas.

Leia Também: Ex-reféns israelenses acompanham libertação de amiga mantida pelo Hamas