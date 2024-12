Agência de segurança da Rússia prende suspeitos de tentar matar oficiais a pedido da Ucrânia

O Serviço Federal de Segurança (FSB, na sigla em inglês) da Rússia, principal agência de segurança do país, disse que prendeu quatro suspeitos acusados de envolvimento em uma suposta conspiração da Ucrânia para assassinar oficiais militares de alto escalão do Ministério da Defesa russo. O anúncio acontece uma semana depois do assassinato do tenente-general Igor Kirillov, morto em 17 de dezembro por uma bomba escondida em uma scooter elétrica. O FSB disse que os suspeitos estavam planejando matar um dos oficiais com um carro-bomba controlado remotamente e que outro seria assassinado por um dispositivo explosivo escondido em um envelope. A agência não revelou o nome dos oficiais militares que foram alvos da suposta conspiração, mas divulgou um vídeo mostrando a prisão e o interrogatório dos presos. Fonte: Associated Press.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias