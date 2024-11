Agência do Banco do Brasil é alvo de vandalismo no bairro do Imbuí, em Salvador

A agência do Banco do Brasil do bairro do Imbuí, em Salvador, foi alvo de vandalismo, neste sábado (16). Em imagens enviadas ao Bahia Notícias, é possível ver que a ação de vândalos ocasionou no apedrejamento do local, onde vidros foram quebrados e espalhados pelo estabelecimento.

O banco fica localizado na rua das Araras, uma das principais vias do bairro, próximo a Avenida Jorge Amado e próximo a praça dos bares e restaurantes do Imbuí.