Agências excluem foto de Kate com filhos por suspeita de manipulação

A foto de Kate Middleton com os três filhos causou alvoroço nas redes sociais neste domingo (10/3). A imagem foi divulgada pelo perfil oficial do Instagram do Palácio de Kensington, residência do príncipe e da princesa de Gales. Fãs da realeza comemoraram o primeiro registro oficial de Kate Middleton, após a cirurgia abdominal pela qual ela passou.

Horas após a publicação, no entanto, agências de notícias internacionais como Reuters, Associated Press e France Presse excluíram a imagem do catálogo. Elas alegam suspeita de manipulação no material divulgado pelo Palácio de Kensington.

A fotografia mostra Kate sentada, rodeada pela princesa Charlotte, pelo príncipe Louis e pelo príncipe George, este último envolvendo-a nos braços. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo.

Kate Middleton participa de evento ainda em dezembro

Kate Middleton participa de evento ainda em dezembro

Kate Middleton e príncipe William com princesa Charlotte, príncipe George, príncipe Louis e Mia Tindall

William e Kate com os três filhos e Mia Tindall deixam a igreja em Sandrigham Samir Hussein/WireImage/Getty Images

A imagem de Kate foi usada em vários jornais e sites de todo o mundo. Mas, na noite deste domingo, a Associated Press emitiu uma notificação de retirada da imagem sob o argumento de que a foto “não atendia” aos padrões fotográficos da agência, observando uma “inconsistência no alinhamento da mão esquerda da Princesa Charlotte”. “Observando mais de perto, parece que a fonte manipulou a imagem. Nenhuma foto substituta será enviada.”

A segunda agência de notícias, a Reuters, informou que também retirou a imagem “após uma revisão pós-publicação”. Em seguida, a AFP confirmou a retirada da imagem.

O Palácio de Kensington ainda não comentou o caso.

Aliança A imagem teria sido feita pelo próprio William, em Windsor, no início da semana, para marcar o Dia das Mães. Um detalhe, porém, não passou despercebido pela imprensa internacional: a falta da aliança de casamento.

O Town & Country questionou as fontes oficiais da realeza sobre o porquê de Kate não usar o acessório no registro.

“Uma fonte do palácio apontou que a princesa estava em casa, e a foto foi tirada pelo príncipe William”, escreveram, negando qualquer rumor de crise na relação com William.

Relembre a história de amor do príncipe William e Kate Middleton

Príncipe William e Kate Middleton, ambos de 1982, formam um dos casais mais famosos do mundo. Juntos desde 2003, são pais de George, Charlotte e Louis Max Mumby/Getty Images

Os futuros rei e rainha consorte da Inglaterra se conheceram em 2001, na Universidade de S. Andrews, na Escócia. Ele estudou geografia e ela, história da arte. Os dois sempre foram muito amigos, principalmente porque, segundo consta, foi Kate quem incentivou William a focar nos estudos Getty Images

No entanto, um ano após se conhecerem, William começou a enxergar Kate com outros olhos. Ao assistir a jovem desfilando em um evento de moda beneficente, o príncipe se apaixonou. A fim de ficar mais perto da futura esposa, inclusive, ele doou cerca de 200 libras para conseguir uma cadeira na primeira fila do evento Samir Hussein/WireImage

À época, no entanto, Kate estava em outro relacionamento. Por isso, o namoro deles só engatou tempos depois. Em janeiro de 2004, meses após o início do namoro, os jovens foram vistos juntos em uma estação de ski. O encontro foi noticiado mundialmente Getty Images

Quase instantaneamente, o casal de Cambridge conquistou a simpatia da imprensa e dos ingleses. Após uma breve separação em 2006, a família real anunciou o tão esperado noivado, em 2010. William presenteou a futura esposa com o anel de safira azul que pertenceu à princesa Diana Getty Images

Filha de um casal de trabalhadores da aviação e sem títulos de nobreza, Kate não cumpria os requisitos para ser a esposa do futuro rei da Inglaterra. Mas as portas abertas por Lady Di, mãe de William, tornaram o caminho mais fácil Max Mumby/Getty Images

O casal de Cambridge subiu ao altar em abril de 2011, em uma cerimônia majestosa que atraiu olhares do mundo inteiro. O casamento real, inclusive, foi um dos eventos mais assistidos da história, com mais de 2 bilhões de telespectadores Getty Images

Pouco mais de um ano após a oficialização do matrimônio, William e Kate anunciaram a espera do primeiro bebê real. Em 22 de julho de 2013, George veio ao mundo Kate Middleton/@dukeandduchessofcambridge

Em 2015, o casal anunciou a chegada do segundo filho: Charlotte Elizabeth Diana. Quando o pai ascender ao trono, a menina ostentará um título real repleto de prestígio que nem a rainha Elizabeth II teve: o de princesa real Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Quase três anos depois, William e Kate comemoraram uma terceira gravidez. Desta vez, vinha ao mundo o caçula Louis Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

O casal de Cambridge é considerado extremamente carismático. O príncipe William um dia ascenderá ao comando da monarquia ao lado de Kate – que assumirá o papel de rainha consorte Max Mumby/Getty Images

Especulações após cirurgia de Kate Middleton A princesa de Gales passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano e ficou semanas sem aparecer em público. E só na semana passada houve a notícia de participação dela em eventos oficiais.

Por ficar semanas sem aparecer após a cirurgia, muitas especulações surgiram. Principalmente porque nenhum comunicado oficial foi feito. Somente que o caso não estava relacionado com câncer e que a princesa preferia que as suas informações médicas pessoais permanecessem privadas.

Na semana passada, uma postagem no site do Exército Britânico dizia que a Princesa de Gales participaria do show Trooping the Color 2024 no Horse Guards Parade, em Londres, em 15 de junho. Porém, pouco depois a mensagem acabou retirada.