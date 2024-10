Agente de trânsito se agarra a capô de carro para não ser atropelado

São Paulo — Um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante, em Santos, no litoral de São Paulo, após avançar com o carro contra uma agente de trânsito — que precisou se agarrar no capô do carro para não ser atropelada. O caso ocorreu na tarde dessa sexta-feira (18/10)

Nas imagens (veja abaixo), é possível ver a agente pendurada no automóvel em movimento. Após parar o carro, o homem ainda agrediu outro guarda de trânsito que prestava apoio à colega.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os agentes foram levados ao Hospital Santa Casa, onde foram medicados e liberados.

Guinchamento motivou a confusão

Segundo os policias militares que atenderam a ocorrência, o autor se desentendeu com os agentes após seu veículo ser guinchado.

O suspeito passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Além de não possuir habilitação, o acusado estava em um veículo com a documentação atrasada. O caso foi apreendido pela polícia.

O homem foi indiciado e ficou à disposição da Justiça. O caso foi registrado como desobediência, resistência, dano e dirigir sem permissão ou habilitação no 2º Distrito Policial de Santos.

O Metrópoles procurou a Prefeitura de Santos e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) do município para mais informações, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.