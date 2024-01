Agentes do Bope adotam uso de câmeras corporais em uniformes

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro começaram a testar as câmeras corporais na farda. A utilização do equipamento passa a ser obrigatória a partir da próxima segunda-feira, 8. A implementação da medida ocorre após uma determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). O uso das câmeras ganhou ainda mais apelo após a morte de três homens durante uma operação do Bope da semana passada. A ação ocorreu no Complexo de Israel, na Zona Norte da cidade. Na mesma operação, o sargento da Polícia Militar Leonardo Maciel da Rocha foi morto. Ele estava em um carro blindado da Polícia Militar, mas foi atingido no rosto e não resistiu aos ferimentos. Durante uma coletiva de imprensa, realizada nesta terça-feira, 2, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires disse que, até o fim do primeiro semestre de 2024, todos os policais das operações especiais que foram designados a utililizar o objeto vão estar equipados.

A determinação do STF para uso das câmeras nas fardas também abrange a Polícia Civil, mas a instituição ainda não deu um prazo para que agentes adotem o equipamento. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já havia se posicionado contra o uso de câmeras corporais pelos policais do Estado, retirou sua opinião e disse que o equipamento não oferece segurança adicional para a população. Ele ainda afirmo uque sua gestão não irá investir em novas câmeras. Para Tarcísio, é necessária a contratação de mais policiais e investimento em tecnologia que não seja relacionada a este equipamento.