Agentes do Detran-DF acolhem cão atropelado na véspera de Natal

Agentes de fiscalização do Policiamento e Fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagraram quando um motorista atropelou um cachorro na madrugada desta terça-feira (24/12), em Taguatinga. Os agentes decidiram acolher o cãozinho enquanto buscam um lar para o pet.

O condutor, que estava alcoolizado e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tentou fugir antes de ser autuado pelos agentes. Além da sanção administrativa, um parente do condutor também irá arcar com os custos do tratamento veterinário do animal atropelado.

Veja imagens:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Cãozinho sofreu uma fratura na pata traseira e precisará passar por cirurgia Detran-DF/Divulgação 2 de 3 Custos veterinários serão pagos por parente de motorista Detran-DF/Divulgação 3 de 3 Agentes do Detran-DF acolhem cão atropelado por motorista bêbado e sem CNH na Véspera do Natal Detran-DF/Divulgação

Segundo o Detran-DF, os próprios agentes de trânsito se mobilizaram para socorrer o animal ferido, que foi encaminhado a uma clínica veterinária em Ceilândia.

O cachorro sofreu uma fratura na pata traseira e precisará passar por cirurgia. Até o momento, os donos do animal não foram localizados.

Ainda segundo a corporação, os agentes se disponibilizaram para cuidar do cachorro após sua alta da internação, caso ainda não encontrem os tutores do animal ou um novo lar responsável para o cãozinho.