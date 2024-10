Agerba anuncia reajuste de ônibus intermunicipal semiurbano e volta atrás; saiba valor previsto

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou, nesta sexta-feira (11), o reajuste de 2,02% nas tarifas das linhas intermunicipais, do serviço semiurbano, as quais fazem parte da estrutura do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros da Bahia.

Um tempo depois do anúncio do reajuste, a Agerba voltou atrás anunciou que o ajuste “não ocorrerá neste sábado como informado em comunicado”. Até o momento, não há informações sobre quando o reajuste será aplicado.

As linhas semiurbanas são linhas do Subsistema Metropolitano. Essas linhas têm como característica o uso de veículos urbanos, porém, são linhas com percursos maiores do que os praticados no sistema tradicional urbano do município.

Nesta quarta-feira (9), a Agerba já havia anunciado o reajuste de 6,84% nas tarifas das linhas do Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia (SRI Rodoviário).