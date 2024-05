Agiota é preso por militares da 43ª CIPM, por posse ilegal de munições em Itamaraju.

Na noite de quinta-feira (30), após uma denúncia feita ao 190, dando conta de disparos de arma de fogo no interior de uma residência no bairro Bela Vista em Itamaraju, onde uma mulher estaria sendo vitima de tortura, uma guarnição do PETO da 43ª CIPM deslocou ao local e foi convidada pelo proprietário a adentrar ao imóvel para averiguação da situação.

Durante a busca realizada no imóvel, foi encontrado pela guarnição uma vultuosa quantia em dinheiro, além de materiais ilícitos relacionados à prática do crime de agiotagem, munição e estojos de arma de fogo, tendo o suspeito CAIO LORRAN GATTI (34 anos),na ocasião assumido que é agiota e dito que as munições eram de uma arma que ele possuía, mas que teria sido vendida.

No local, foi apreendido o seguinte material: 01 munição e 02 estojos de calibre .38; R$ 72.973,00 em espécie; 147 folhas de cheque totalizando R$ 237.215,00; 416 notas promissórias preenchidas; 08 aparelhos celulares de marcas diversas; 02 cordões dourados; 01 pulseira dourada; 03 anéis dourados; 01 pingente dourado; 01 DVR Intelbras; 01 Relógio dourado; 01 balança de precisão; 06 blocos de nota promissória em branco; 15 documentos de veículos diversos; 01 classificador contendo documentos; vários envelopes para depósitos de cheques; e 02 cartões bancários em nome de terceiros.

Diante disso, CAIO LORRAN GATTI recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido ao plantão regional da Polícia Civil, em Teixeira de Freitas, onde foi apresentado juntamente com o material apreendido, para adoção das medidas legais cabíveis.