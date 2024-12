AGMATEB: Um marco de conquistas e reconhecimento público em 2024

A Associação dos Guardas e Agentes de Trânsito Municipais do Extremo Sul da Bahia (AGMATEB) alcançou, em 2024, um marco histórico de conquistas. Sob a liderança do presidente Uires de Jesus Silva Sobral, a associação consolidou seu papel de relevância ao ser declarada de utilidade pública pela Câmara Municipal de Itamaraju. O Projeto de Lei 015/2024, aprovado, reafirma o impacto e a importância da AGMATEB na luta pelos direitos e pela valorização dos servidores da segurança. Dentre outras conquistas listamos a periculosidade dos GCMS, padronização dos uniformes da categoria.

Com esse reconhecimento, a AGMATEB não apenas celebra a união de esforços, mas também projeta novas metas para fortalecer ainda mais as condições de trabalho e o respeito à categoria. “Essa conquista é de todos os associados, que diariamente constroem com dedicação maior segurança a população”, destacou Uires Sobral.

Neste espírito de gratidão e esperança, o presidente da AGMATEB deseja a todos os guardas, agentes de trânsito e à comunidade um Natal de paz e um Ano Novo repleto de realizações. “Que 2025 seja um ano de novas vitórias, união e avanços para nossa categoria. Seguimos firmes, construindo juntos um futuro ainda melhor”, reforçou.

“Unidos pela segurança e pelo reconhecimento, construímos um futuro de dignidade para todos.”