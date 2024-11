Agnaldo Rayol: missa de 7º dia será celebrada pelo padre Marcelo Rossi

A missa de sétimo dia do cantor Agnaldo Rayol ocorrerá neste domingo (10/11), às 9h, no Santuário Mãe de Deus, em São Paulo, celebrada pelo Padre Marcelo Rossi. A informação foi compartilhada nas redes sociais de Rayol, que faleceu aos 86 anos após uma queda em casa, na madrugada de segunda-feira (4/1).

Segundo informações da assessoria do artista, ele caiu, bateu a cabeça e chegou a ser internado no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, zona norte da capital paulista, mas acabou falecendo.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada”, disse a nota.