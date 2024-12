Agora ChatGPT ‘vê’ o que o seu celular ‘vê’; entenda

A OpenAI anunciou recursos de vídeo em tempo real para o aplicativo do ChatGPT. Agora, o modo de voz avançado do chatbot tem “visão“. Na prática, significa que os usuários podem apontar seus celulares para algo e fazer perguntas. Aí, a inteligência artificial (IA) responde quase em tempo real.

Além disso, o ChatGPT agora entende o que está na tela compartilhada de um dispositivo ou serviço. Em essência, a novidade é que o chatbot da OpenAI agora “vê” o que o celular do usuário e o usuário em si “vêem”.

No entanto, existem ressalvas:

A mudança chega para assinantes do ChatGPT Plus , Team e Pro ;

, e ; Assinantes do ChatGPT Enterprise, Edu e usuários da União Europeia, Suíça, Islândia, Noruega e Liechtenstein ainda não terão acesso.

‘Visão’ do ChatGPT interpreta configurações, problemas matemáticos, objetos ‘vistos’ pela câmera

A “visão” do modo de voz avançado consegue interpretar menus de configurações de dispositivos, resolver problemas de matemática e descrever objetos para os quais a câmera do celular estiver apontada, anunciou a OpenAI durante live (você pode assistir clicando aqui).

Modo de voz avançado do ChatGPT agora tem ‘visão’, diz OpenAI (Imagem: Rokas Tenys/Shutterstock)

Para ativar o novo recurso, os usuários devem tocar no ícone de voz ao lado da barra de chat e no ícone de vídeo no canto inferior esquerdo. Para compartilhar tela, é preciso acessar o menu por meio do ícone de três pontos.

Vale mencionar: o recurso foi adiado várias vezes. A OpenAI prometeu originalmente o Modo de Voz Avançado completo em abril de 2024, mas lançou sua “visão” apenas no final do ano. Além disso, outras big techs têm desenvolvido funcionalidades semelhantes. O Google, por exemplo, começou testes do Project Astra, que inclui análise de vídeo em tempo real.

Numa frente bem diferente, a Anduril anunciou uma parceria com a OpenAI para usar a tecnologia ChatGPT em drones militares. Isso preocupa quem teme os riscos da IA, especialmente no contexto de armamentos autônomos.

Anduril anunciou parceria com OpenAI para usar tecnologia do ChatGPT em drones militares (Imagem: Anduril)

Embora a IA tenha potencial para trazer avanços significativos, há receios de que seu uso em armamentos, como drones de combate, represente um risco para a sociedade.

Saiba mais sobre essa parceria (e temores em relação a ela) nesta matéria do Olhar Digital.

