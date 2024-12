Agora, é possível comprar até um carro pela Amazon; entenda

A Amazon estreou no mercado de vendas de carros com o lançamento da Amazon Autos, permitindo que os clientes comprem veículos Hyundai em 48 cidades dos EUA.

A plataforma oferece uma experiência completa: navegação, pedidos, financiamento e entrega, tudo dentro do ecossistema da Amazon. No entanto, por enquanto, apenas modelos Hyundai estão disponíveis.

“Com a Amazon Autos, estamos trazendo a simplicidade e a facilidade que os clientes esperam da Amazon para a compra de carros, uma de suas maiores compras, ao mesmo tempo em que oferecemos aos revendedores um novo canal para se conectar com um público amplo”, disse Fran Jin, chefe global da Amazon Autos, em um comunicado.

Em parceria com a Hyundai, a gigante do e-commerce oferece uma nova experiência de compra de veículos online (Imagem: Kirill Gorshkov/Shutterstock)

Amazon aposta alto no setor automotivo

A parceria exclusiva com a Hyundai marca a entrada da Amazon no setor automobilístico, ampliando sua atuação de comparar preços para efetuar compras.

A plataforma atua como intermediária entre o cliente e a concessionária, que continua sendo responsável pela venda final.

A Amazon argumenta que, com seu vasto público de mais de 310 milhões de usuários, pode oferecer um novo canal de vendas valioso para os revendedores.

A Amazon também facilita a troca de veículos, com uma avaliação independente do carro usado. Para atrair mais clientes, está oferecendo um vale-presente de US$ 2.300 para quem comprar um carro pelo site até janeiro de 2025.

Embora a compra de carros seja frequentemente vista como uma experiência frustrante, a Amazon tenta simplificar o processo, inspirada no modelo direto ao consumidor de empresas como a Tesla. Contudo, a varejista mantém as concessionárias no centro do processo, adaptando-se às leis que limitam a venda direta de veículos.

Etapas para aquisição do veículo, como navegação, financiamento e entrega, são todas feitas dentro do ecossistema da Amazon – Imagem: sockagphoto/Shutterstock

