Agradecimento e emoção marcam alta de paciente oncológica em Porto Seguro

No Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, momentos de alegria e emoção fazem parte da missão de cuidar. A última sessão de quimioterapia de Camila Almeida na unidade Unacon em Porto Seguro foi um verdadeiro testemunho disso.

A despedida do tratamento foi marcada por uma surpresa especial: a presença de amigos e familiares de Camila, que a aguardavam no estacionamento do hospital para celebrar sua vitória contra o câncer de mama. As lágrimas de emoção e os sorrisos de felicidade foram contagiantes, refletindo a força e a resiliência de Camila ao longo de sua jornada.

“Apesar das dificuldades, sempre tive uma equipe ao meu lado. Agradeço a Deus pelo bom atendimento do hospital e por ter uma equipe que segurou minhas mãos nos momentos difíceis”, compartilhou Camila, expressando sua gratidão à UNACON.

A psicóloga Marina Juliete destacou a importância desse momento para todos: “É uma alegria tanto para a família quanto para nós, profissionais. Celebramos cada etapa concluída de quimioterapia juntos, criando laços que vão além do tratamento.”

Com a chegada da unidade em Porto Seguro, o HRDLEM não apenas atende a cidade, mas também municípios vizinhos, proporcionando conforto e acolhimento. “Os pacientes podem concluir o tratamento e retornar para suas casas, reduzindo o tempo de estrada e aumentando a sensação de bem-estar”, concluiu Marina.

No Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, cada alta é uma celebração da vida, um novo começo que nos enche de orgulho e esperança.