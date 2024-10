Agricultor nos EUA descobre 700 moedas da Guerra Civil Americana enterradas em sua casa

Um agricultor do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, fez uma descoberta impressionante ao encontrar mais de 700 moedas raras datadas da Guerra Civil Americana. O valor total das moedas foi estimado em cerca de R$ 18 milhões. O achado ocorreu enquanto ele realizava escavações em sua propriedade, e o agricultor levou aproximadamente uma hora para coletar todas as peças. Entre as moedas encontradas, estavam exemplares de 1, 10 e 20 dólares, sendo que as mais valiosas são as conhecidas como “Double Eagles”, que datam de 1863.

Essas moedas são especialmente procuradas por colecionadores e investidores devido à sua raridade e ao seu significado histórico. O especialista em numismática, Jeff Garrett, foi quem avaliou o tesouro, ressaltando que o valor das moedas tende a aumentar com o passar do tempo. A origem desse tesouro ainda é um mistério, mas uma das teorias mais discutidas sugere que um fazendeiro abastado pode ter enterrado as moedas para protegê-las durante um período de instabilidade. Essa prática não era incomum na época, quando muitos temiam pela segurança de seus bens em tempos de guerra.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane