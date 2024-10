Agricultores bolivianos bloqueiam rodovias em protesto contra prisão de Evo Morales

Agricultores bolivianos realizaram bloqueios, nesta segunda-feira (14), em duas rodovias cruciais do país, como forma de protesto contra a possível prisão do ex-presidente Evo Morales. As vias que ligam Cochabamba a Santa Cruz e Chuquiasca estão paralisadas, resultando na suspensão das operações de diversas empresas de ônibus. O movimento é coordenado pelo Pacto de Unidade, que defende a “liberdade” de Morales, atualmente sob investigação por supostas acusações de abuso sexual de uma menor. O ex-presidente nega as alegações, que incluem crimes como estupro, tráfico e contrabando de pessoas. Na última quinta-feira, ele desconsiderou uma convocação do Ministério Público para prestar depoimento, o que pode levar a uma ordem de prisão.

As investigações em torno de Morales remontam a 2015, quando ele ainda ocupava a presidência. As acusações envolvem um suposto relacionamento com uma jovem de 15 anos, com quem teria gerado uma filha em 2016. A promotora Sandra Gutierrez reabriu o caso e solicitou a prisão do ex-presidente, mas a Justiça decidiu arquivar o pedido. Atualmente, Morales se posiciona como um crítico do governo de Luis Arce, alegando que as ações judiciais contra ele são uma forma de perseguição política, visando excluí-lo da corrida presidencial do próximo ano.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA