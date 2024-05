Agricultores da Polônia protestam contra acordo verde da UE

Junto ao sindicato e ao partido oposição, os fazendeiros organizaram uma passeata que mobilizou centenas em Varsóvia

Durante o protesto, uma faixa dizia “Nós, agricultores, queremos sair da União Europeia” Reprodução/@donaldtusk – 10.mai.2024

Agricultores poloneses realizaram ato nesta 6ª feira (10.mai.2024) contra a nova agenda climática da União Europeia. A manifestação, apoiada pelo sindicato Solidarnosc (em português, Solidariedade), contou com mais de 100 mil pessoas nas ruas de Varsóvia.

O principal alvo dos manifestantes foi o Acordo Verde Europeu, que impõe restrições a agropecuária na Europa para conter mudanças climáticas. Além dos fazendeiros, integrantes do partido conservador PiS (Lei e Justiça, na tradução) apoiaram a passeata.

O primeiro-ministro Donald Tusk foi amplamente criticado por apoiar políticas pró-União Europeia. De acordo com a Associated Press, o protesto paralisou o escritório do bloco em Varsóvia.

Atualmente, os agricultores recebem do governo uma concessão de subsídios estimada em US$ 525 milhões.

No X (ex-Twitter), Tusk atribuiu o protesto a uma manobra da oposição. “O PiS já não esconde as suas intenções. Não creio que alguém acredite que os agricultores queiram abandonar a UE e o sistema de subsídios“, disse.