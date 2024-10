Agricultores intensificam bloqueios na Bolívia em apoio a Evo Morales 

Agricultores que apoiam o ex-presidente Evo Morales intensificaram os bloqueios de estradas na Bolívia, em uma tentativa de evitar a prisão do líder, que está sob investigação por suposto abuso de uma menor durante seu governo, em 2015. Os manifestantes têm bloqueado rodovias que ligam cidades importantes como Cochabamba, La Paz, Sucre e Santa Cruz, demonstrando sua insatisfação com a situação atual. Os protestos, que tiveram início na segunda-feira, resultaram em pelo menos seis detenções. O Pacto de Unidade, uma aliança de grupos que apoiam Morales, está mobilizando esforços para “defender a liberdade e a integridade” do ex-presidente. Além disso, os bloqueios também têm como objetivo pressionar o governo a lidar com a crise econômica, que inclui a falta de dólares e a escassez de combustíveis.

Morales, que ocupou a presidência da Bolívia de 2006 a 2019, enfrenta investigações por “estupro e tráfico de pessoas”. Ele não compareceu a uma convocação do Ministério Público, o que pode resultar em sua prisão. O ex-presidente refuta as acusações, classificando-as como “mentiras” e alegando que o caso foi arquivado em 2020. Os apoiadores de Morales têm criticado a administração de Luis Arce, acusando-a de não manter um diálogo aberto sobre as questões econômicas que afetam o país. Em resposta aos protestos, o presidente Arce decidiu mudar toda a cúpula da polícia, uma medida que pode indicar a gravidade da situação.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA