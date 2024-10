Agricultura: Bahia tem 8 cidades entre as 100 mais ricas do Brasil; São Desidério ocupa 2º lugar em ranking nacional

O município de São Desidério desponta como um dos gigantes do agronegócio brasileiro. Em um ranking divulgado nesta última quinta-feira (17) pelo Mapa/SPA, o município se destaca entre os 100 mais ricos do país, superando muitas cidades do Centro-Oeste, tradicionalmente associadas ao agronegócio.

A Secretaria de Política Agrícola (Mapa/SPA) analisou a produção agrícola de 5.563 cidades brasileiras e constatou que a Bahia possui oito municípios entre os 100 mais ricos do Brasil no setor. E destaca São Desidério como o segundo município mais rico do país. No mapa dos 100 municípios mais ricos do Brasil no agronegócio estão, além de São Desidério, as cidades baianas de Formosa do Rio Preto, Barreiras, Correntina, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Jaborandi e Juazeiro.

Os dados revelam que em 2023, a produção agrícola brasileira alcançou um valor total de R$ 814,5 bilhões, sendo que os 100 municípios mais produtivos contribuíram com 31,9% desse montante, totalizando R$ 260 bilhões. Vale lembrar que quase 14% das exportações do primeiro semestre deste ano foi devido ao agronegócio baiano.

Os dados demonstram que São Desidério é um grande produtor de algodão e soja no Brasil. O município produz 543.506 toneladas de algodão, ocupando a terceira posição nacional, e 2 milhões de toneladas de soja, o que o coloca na quarta posição do ranking nacional.

Para o secretário da agricultura da Bahia, Wallison Tum, a liderança da Bahia no agronegócio nordestino é “resultado de diversos fatores, como investimentos em tecnologia, infraestrutura, políticas públicas de incentivo e apoio aos produtores, e a adaptação das culturas às condições climáticas da região”.

Ilhéus e Wenceslau Guimarães foram mencionadas também como importantes produtores de cacau no Brasil, contribuindo com cerca de 3% da produção global, com 8.961 e 8.775 toneladas, respectivamente.

Os estados da Bahia e Minas Gerais demonstram um crescimento expressivo no setor, com destaque para a Bahia, onde cidades como São Desidério, Formosa do Rio Preto e Barreiras se consolidam como polos de produção de algodão e grãos. São Desidério, inclusive, é o segundo município mais rico do agronegócio brasileiro, com uma produção avaliada em R$ 7,78 bilhões.

Com a distribuição nacional, a Bahia se destaca no ranking dos 100 maiores municípios produtores do país, ocupando a quarta posição. Seus sete municípios contribuem com 2.474.913 hectares de área colhida e oito cidades respondem por 3,4% do valor total da produção nacional. Ao todo, 14 estados estão presentes nesse levantamento, evidenciando a importância da Bahia no cenário agrícola brasileiro.

As lavouras de grãos e frutas são as grandes responsáveis por esses números. A produção de soja, milho e algodão, além de culturas como manga, maracujá, banana e uva, tem sido fundamental para o sucesso do setor no estado.

Ao todo, foram 13 cidades nordestinas, sendo oito baianas.