Agrishow desconvida ministro da Agricultura de Lula

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que foi “desconvidado” para a abertura da Agrishow, o maior evento agrícola do país, marcado para acontecer a partir do próximo domingo, em Ribeirão Preto. No lugar de Fávaro, estará presente o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seu ex-ministro da Infraestrutura. Um convite anunciando a presença dos dois representantes do último governo circula nas redes sociais. De início, estava programado que o ministro da Agricultura de Lula anunciaria na feira agrícola uma nova linha de crédito no valor de R$ 1 bilhão em recursos suplementares para a equalização de crédito do Plano Safra 2022/23. Fávaro decidiu cancelar sua ida a Ribeirão Preto ao ser informado pelo presidente da Agrishow, Francisco Maturro, sobre a presença de Bolsonaro e Tarcísio e receber dele a proposta de comparecer ao evento só no dia seguinte, para evitar um “mal estar”. O ministro respondeu que irá à feira agrícola “numa próxima oportunidade”.

O episódio evidencia uma dificuldade do governo de Lula na relação com o agronegócio, base eleitoral de Bolsonaro. Em nota, a direção da Agrishow diz que o convite ao ministro da Agricultura está de pé e que considera que Fávaro vem “realizando um ótimo trabalho, com muita competência para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, e que sua participação na feira é muito importante para o setor”.