Agronegócio brasileiro reforçará compromisso ambiental na COP29

O agronegócio brasileiro está se preparando para marcar presença na COP 29, que será realizada no Azerbaijão. O principal objetivo dessa participação é garantir meios de implementação para ações climáticas, apresentando o ponto de vista do setor produtivo e do governo brasileiro. A Frente Parlamentar da Agropecuária, sob a liderança do deputado Pedro Lupion, estará na conferência para defender a produção sustentável do Brasil e a necessidade de proteção ambiental. A COP 29 está sendo vista como um evento preparatório para a COP 30, que ocorrerá no próximo ano em Belém, Brasil.

Lupion tem criticado a postura de alguns representantes da área ambiental do governo, que, segundo ele, têm viajado pelo mundo criticando o setor produtivo brasileiro. Ele argumenta que o Brasil adota boas práticas agrícolas, como o plantio direto e a preservação de nascentes, além de seguir rigorosamente a legislação do Código Florestal. Este código exige, por exemplo, que no bioma Mata Atlântica, pelo menos 20% da área seja preservada.

Na COP 30, o setor produtivo pretende apresentar metas ambiciosas, demonstrando a capacidade de triplicar a produção de alimentos sem recorrer ao desmatamento ilegal, garimpo ilegal ou causar danos ambientais, sempre cumprindo a legislação vigente. Em um encontro recente em Brasília, representantes indígenas de Santa Catarina solicitaram apoio para ampliar a produção nas aldeias locais. Eles defendem o plantio de transgênicos, que atualmente é proibido por lei. A ideia é discutir a possibilidade de alterar a legislação para permitir essa prática.

Publicado por Luisa Cardoso