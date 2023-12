AGU notifica X por invasão de perfil de Janja

O órgão pede o congelamento da conta e a preservação de registros como logs de acesso e endereços de IP

A AGU (Advocacia Geral da União) enviou na 2ª feira (11.dez.2023) uma notificação extrajudicial (íntegra – PDF – 39 kB) ao X (antigo Twitter) por conta da invasão do perfil da primeira-dama, Janja Lula da Silva, na rede social. O órgão pediu o congelamento da conta “@JanjaLula” até a conclusão das investigações e a preservação de registros relativos ao perfil. Entre eles, logs de acesso, endereços de IP, mensagens diretas e “quaisquer outras informações relevantes, a fim de subsidiar futuras ações judiciais”. Conforme a AGU, a conta “vem sendo utilizada para o cometimento de crimes contra a honra” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A não observância das medidas ora requeridas será interpretada como lesão a direitos, inclusive por parte da plataforma, podendo ensejar a adoção das medidas judiciais cabíveis para ressarcimento de danos, bem como para a responsabilização civil e penal dos infratores”, lê-se no documento.

