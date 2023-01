AGU solicita bloqueio de bens de mais 42 presos por invasão ao Congresso Nacional

A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou o bloqueio de bens de mais 42 presos pela invasão ao Congresso Nacional. O pedido foi apresentado nesta sexta-feira, 27. Segundo o órgão, foram apresentadas à Justiça Federal do Distrito Federal três ações cautelares. O intuito é possibilitar um futuro ressarcimento pelos danos causados. Além disso, a AGU pediu o bloqueio de patrimônio de 134 pessoas e sete empresas. Deste número, 82 pessoas teriam participado efetivamente da depredação de prédios na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Outras 52 pessoas e sete empresas teriam financiado o fretamento de ônibus para o transporte das pessoas até o Congresso Nacional. Ainda segundo a AGU, todos deverão responder pelo prejuízo causado ao patrimônio público, que segundo o órgão é cerca de R$ 18,5 milhões. O pedido de bloqueio de bens formulado na primeira cautelar foi acolhido pelo Juiz Federal Francisco Alexandre Ribeiro. A solicitação se referia aos acusados de financiar o fretamento de ônibus. De acordo com a AGU, a medida bloqueou R$ 4,3 milhões, valor referente apenas de veículos de pessoas e empresas envolvidas na invasão.

