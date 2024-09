Água com chia emagrece? Saiba usar bebida para a perda de peso

Considerada uma das sementes mais versáteis da natureza, a chia é uma importante fonte de fibras, proteínas e outros nutrientes.

Segundo a nutricionista Flávia Ribeiro, um dos principais benefícios do alimento é colaborar para a saúde do intestino graças às fibras solúveis, que ajudam no trânsito intestinal.

A semente de chia também atua como aliada em dietas de emagrecimento, pois as fibras presentes na composição promovem a saciedade.

“A chia cria um gel no estômago que preenche o órgão. A ação oferece saciedade, pois amplia o tempo necessário para a digestão dos alimentos”, explicou Flávia, que dá aulas de Nutrição no Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), em Recife (PE), em entrevista anterior ao Metrópoles.

Em entrevista ao portal Alto Astral, parceiro do Metrópoles, o nutricionista Meydson Souza, também professor da Uninassau, explicou que a semente também contribui para outras funções que ajudam no emagrecimento e previnem doenças.

“A chia é rica em fibras, proteínas, ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes. Logo, ajuda na digestão, regula a absorção de açúcar no sangue, reduz o colesterol ruim (LDL), aumenta o colesterol bom (HDL), combate o envelhecimento precoce da pele e fortalece os ossos”, explicou Meaydson.

Além de ajudar no emagrecimento, a chia promove o ganho de massa magra, pois também contém proteínas, que são essenciais para o aumento do tecido muscular.

Os especialistas alertam, entretanto, que a bebida não é milagrosa. O hábito de tomar água com chia para emagrecer funciona se realizado dentro de uma estratégia de déficit calórico, com alimentação equilibrada e exercícios físicos.

Como preparar a água de chia Para preparar a água com chia, basta adicionar uma a duas colheres de sopa de sementes de chia em um copo de água (aproximadamente 250 ml) e deixar a mistura descansar por pelo menos 15 minutos. O intervalo é suficiente para que as sementes fiquem hidratadas e formem um gel.

Caso queira potencializar os efeitos antioxidantes da bebida, acrescente o sumo de meio limão.

Confira os benefícios da água de chia • Melhora o trânsito intestinal: As sementes de chia são ricas em fibras solúveis e insolúveis, que ajudam a regular o trânsito intestinal, prevenindo a constipação;

• Hidratação: A mistura de água e chia ajuda a manter o corpo hidratado;

• Auxílio no controle do peso: O consumo de água com chia promove sensação de saciedade por mais tempo, o que ajuda a reduzir a ingestão calórica ao longo do dia;

• Efeito antioxidante: As sementes de chia possuem propriedades antioxidantes que protegem as células contra danos causados por radicais livres, fortalecendo o sistema imunológico e combatendo o envelhecimento precoce.

Como usar a água de chia para emagrecer

A mistura de água com chia deve ser ingerida em jejum ou cerca de 30 minutos antes da refeição.

Um copo por dia é o suficiente para garantir os benefícios da semente.

